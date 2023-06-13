Португалия является предпочтительным направлением для бразильцев

Португалия является «направлением номер один для бразильцев в Европе», охватывая 15,8% предпочтений этих туристов, согласно данным, присланным Министерством экономики и моря.

«Бразилия является одним из стратегических рынков для Португалии как туристического направления и в настоящее время является шестым источником туристов в нашу страну», - говорится в заявлении правительства.

В 2022 году 10 лучших направлений для бразильских туристов при поездках за границу были: США (16,3%), Португалия (15,8%), Франция (12,5%), Аргентина (10,0%), Италия ( 7,6 %), Испании (6,8 %), Мексике (4,0 %), Уругвае (3,6 %), Великобритании (3,4 %) и Чили (3,0 %), свидетельствуют данные Globaldata, опубликованные на статистическом портале Turismo de Portugal.

С другой стороны, «Бразилия по-прежнему является стратегической ставкой для португальского туризма с огромным потенциалом роста как с точки зрения конечного потребителя, так и в бизнес-сегменте».