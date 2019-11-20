Португалия является претендентом на победу на Евро-2020

В матче отборочного этапа португальская команда со счетом 2:0 обыграла Люксембург, чем обеспечила себе выход в финальную часть турнира, пишет gazeta.ru.

«Португалия будет претендовать на победу на Евро, хотя нас никогда не считают фаворитами. У нашей команды есть качество», — заявил специалист.

Стоит отметить, что Португалия выиграла чемпионат Европы в 2016 году.