Португалия является претендентом на победу на Евро-2020

Среда, 20 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия является претендентом на победу на Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о перспективах команды на чемпионате Европы — 2020.

В матче отборочного этапа португальская команда со счетом 2:0 обыграла Люксембург, чем обеспечила себе выход в финальную часть турнира, пишет gazeta.ru.

«Португалия будет претендовать на победу на Евро, хотя нас никогда не считают фаворитами. У нашей команды есть качество», — заявил специалист.

Стоит отметить, что Португалия выиграла чемпионат Европы в 2016 году.

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