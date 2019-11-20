Португалия является претендентом на победу на Евро-2020
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о перспективах команды на чемпионате Европы — 2020.
В матче отборочного этапа португальская команда со счетом 2:0 обыграла Люксембург, чем обеспечила себе выход в финальную часть турнира, пишет gazeta.ru.
«Португалия будет претендовать на победу на Евро, хотя нас никогда не считают фаворитами. У нашей команды есть качество», — заявил специалист.
Стоит отметить, что Португалия выиграла чемпионат Европы в 2016 году.