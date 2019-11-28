Португалия: ЮНЕСКО учредила День португальского языка

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: ЮНЕСКО учредила День португальского языка

Организация утвердила предложение, выдвинутое в 2009 году.


Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в минувший понедельник учредила День португальского языка, его будут отмечать 5 мая. Таким образом организация утвердила предложение, которое было выдвинуто португалоязычными странами еще в 2009 году.

В заявлении ЮНЕСКО говорится, что португальский – один из самых распространенных языков мира, он является официальным языком 9 государств-членов ЮНЕСКО, на нем говорят более 265 миллионов человек.

В резюмирующей части заявления говорится, что «ЮНЕСКО решает провозгласить 5 мая каждого года всемирным Днем португальского языка» и призывает государства члены ЮНЕСКО принимать участие в этом мероприятии.

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