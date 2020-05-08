Португалия: ювелирные магазины на грани закрытия из-за коронавируса

Пятница, 08 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: ювелирные магазины на грани закрытия из-за коронавируса

Треть компаний сообщили, что могут не пережить кризис.

Около трети португальских ювелирных компаний сообщили, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, они оказались на грани закрытия.

Ассоциация ювелиров Португалии (Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal) заявили, что 93% компаний ощутили на себе «крайне негативное влияние» последствий чрезвычайного положения, а доходы компаний сократились более, чем на половину.

На ювелирный бизнес также повлияло закрытие с 16 марта по 3 мая службы, выдающей сертификаты на ювелирные изделия (Regime Jurídico da Ourivesaria e das Contrastarias). Из-за того, что товар было невозможно сертифицировать, продажи онлайн серьезно упали.

«Мы считаем, что настало время открыть возможность сертификации аккредитованным частными лицами и положить конец монопольному режиму, как это происходит в Испании», - заявили в Ассоциации.

Отвечая на вопрос о перспективах, около 40% опрошенных ювелирных компаний рассказали, что ожидают в ближайшие месяцы сокращения от 75 до 100% прибыли, около трети прогнозируют снижение прибыли от 50 до 75%.

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