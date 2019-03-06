Португалия: «Ювентус» готовит 120 миллионов на форварда «Бенфики»

Среда, 06 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Ювентус» готовит 120 миллионов на форварда «Бенфики»

«Ювентус» лидирует в гонке за полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.

По информации источника, президент португальского клуба Луис Фелипе Виейра встретился в Турине со спортивным директором черно-белых Фабио Паратичи.

Руководство лидеров чемпионата Италии готово заплатить отступные в размере 120 миллионов евро, которые прописаны в контракте 19-летнего футболиста, пишет news.sportbox.ru.

Фелиш в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Португалии, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Бенфикой» истекает в 2023 году.

К игроку также проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Атлетико» и «Барселона».

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