Португалия: Ювентус нацелился на защитника Бенфики Диаса

Пятница, 01 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: Ювентус нацелился на защитника Бенфики Диаса

Молодой защитник стал трансферной целью туринского клуба.

Защитник Бенфики Рубен Диас попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Tuttosport.

Руководство "старой синьоры" решило переключить внимание с Матейса Де Лигта на португальского защитника. По информации источника, скауты "бьянконери" посетят матч Бенфики с Порту, где будут наблюдать за игрой 21-летнего центрбека.

В текущем сезоне Диас провел 40 поединков в футболке "орлов", отличившись двумя голами и тремя ассистами, пишет football.ua.

В активе защитника имеется 7 матчей в составе сборной Португалии.

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