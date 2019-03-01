Португалия: Ювентус нацелился на защитника Бенфики Диаса

Защитник Бенфики Рубен Диас попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Tuttosport.

Руководство "старой синьоры" решило переключить внимание с Матейса Де Лигта на португальского защитника. По информации источника, скауты "бьянконери" посетят матч Бенфики с Порту, где будут наблюдать за игрой 21-летнего центрбека.

В текущем сезоне Диас провел 40 поединков в футболке "орлов", отличившись двумя голами и тремя ассистами, пишет football.ua.

В активе защитника имеется 7 матчей в составе сборной Португалии.