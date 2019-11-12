Португалия: «Ювентус» не накажет Роналду

Руководство «Ювентуса» не будет применять санкции к нападающему Криштиану Роналду за его поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:0).

Португалец был недоволен своей заменой на 55-й минуте встречи и покинул поле, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри и сразу отправившись в раздевалку. Сообщалось, что он не стал дожидаться окончания матча и покинул стадион за несколько минут до финального свистка, пишет news.sportbox.ru.

Также в СМИ появилась информация о том, что Роналду нецензурно оскорбил Сарри после замены.

По информации источника, «Ювентус» не будет наказывать и штрафовать 34-летнего футболиста, который уже отправился в расположение сборной Португалии.

В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей, забив шесть голов.