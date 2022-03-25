Португалия: за 2 года иностранцы купили 25 тысяч домов и квартир

Согласно данным Национального статистического института (INE), Алгарве был регионом, наиболее востребованным иностранцами, что составляло почти половину всех сделок с недвижимостью в этот период.

За последние два года объем продаж жилья превысил 72 млрд евро, причем 89,9% этой суммы (64,8 миллиарда евро) приходится на внутренние сделки.

Остальные 10% поделены: 3,8 млрд евро поступило от покупателей в Европейском союзе (ЕС) и 3,5 млрд евро от инвесторов из других стран, не входящих в блок ЕС.

Когда дело доходит до покупки дома, как обычно, иностранцы имеют большую покупательную способность по сравнению с местными жителями.

По данным INE, продажи домов с участием покупателей из-за пределов страны регистрировали «более выразительную» среднюю стоимость сделки.

В категории «другие страны» среднее значение составило 374 484 евро, что более чем вдвое превышает среднее значение в 149 644 евро для покупателей с налоговым адресом в Португалии.

При анализе по регионам Алгарве был предпочтительным регионом для этих покупателей с весом 40,3% по количеству и 45,8% по стоимости.

Агломерация Лиссабона является вторым наиболее представительным местом: 23,1% от общего числа транзакций и 35,4% от стоимости.

За ними следует Центральный регион с весом 17,3% от общего числа транзакций и 7,6% от стоимости. Сразу же за ним идет Север с долями 12,4% и 7,4% соответственно.