Португалия: за 2 года иностранцы купили 25 тысяч домов и квартир
В период с 2019 по 2021 год было продано почти 25 000 жилых объектов на общую сумму 7,3 млрд евро.
Согласно данным Национального статистического института (INE), Алгарве был регионом, наиболее востребованным иностранцами, что составляло почти половину всех сделок с недвижимостью в этот период.
За последние два года объем продаж жилья превысил 72 млрд евро, причем 89,9% этой суммы (64,8 миллиарда евро) приходится на внутренние сделки.
Остальные 10% поделены: 3,8 млрд евро поступило от покупателей в Европейском союзе (ЕС) и 3,5 млрд евро от инвесторов из других стран, не входящих в блок ЕС.
Когда дело доходит до покупки дома, как обычно, иностранцы имеют большую покупательную способность по сравнению с местными жителями.
По данным INE, продажи домов с участием покупателей из-за пределов страны регистрировали «более выразительную» среднюю стоимость сделки.
В категории «другие страны» среднее значение составило 374 484 евро, что более чем вдвое превышает среднее значение в 149 644 евро для покупателей с налоговым адресом в Португалии.
При анализе по регионам Алгарве был предпочтительным регионом для этих покупателей с весом 40,3% по количеству и 45,8% по стоимости.
Агломерация Лиссабона является вторым наиболее представительным местом: 23,1% от общего числа транзакций и 35,4% от стоимости.
За ними следует Центральный регион с весом 17,3% от общего числа транзакций и 7,6% от стоимости. Сразу же за ним идет Север с долями 12,4% и 7,4% соответственно.