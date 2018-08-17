Португалия: за год 14 туристов спасли на острове Берленга

Только в этом году на острове Берленга было проведено 14 спасательных работ, жертв доставили в больницу.

Большинство призывов о помощи связаны с падением со скал и тропинок. По словам капитана порта Пениши, с мая число случаев увеличивается. «Сотни людей наслаждаются этим райским островом, можно было ожидать, что, по крайней мере, в самый пиковый период там будет находиться врач», - говорят жители.

Многие соглашаются с тем, что португальский флот должен иметь на острове спасательную команду в течение летних месяцев.