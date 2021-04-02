Португалия: за первый день подано более 565000 деклараций IRS.

Из этого общего числа 479 770 - это налогоплательщики, отнесенные к 1-й фазе, то есть люди, которые в 2020 году получали доход только от работы в компании или пенсии, а 86 133 - от тех, кто получал другие виды доходов.

Хотя официально срок подачи начался 1 апреля, в последний день марта уже можно было смоделировать IRS на портале и даже подать декларацию, поэтому до 24:00 среды Portal das Finanças зарегистрировал подачу 198 399 IRS.

В последние несколько лет средний период обработки деклараций последовательно уменьшался, достигнув 11 дней в 2019 году. Однако в 2020 году, когда начало процесса подачи IRS совпало с первым общим карантином, первые возмещения начали выплачиваться только 21 апреля.

Подача годовой декларации IRS о доходах, полученных в 2020 году, продлится до 30 июня, при этом почти две трети налогоплательщиков могут, если они того пожелают, воспользоваться автоматической системой IRS. С 2018 года подача декларации IRS должна производиться исключительно в электронном виде.