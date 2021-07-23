Португалия: за проезд в Порту можно заплатить бесконтактной картой

Отныне можно будет передвигаться по фиолетовой ветке (E) метро и на автобусах STCP маршрута 500, используя в качестве билета бесконтактную банковскую карту.

Пользователи могут оплатить поездку, просто коснувшись своей дебетовой, кредитной или предоплаченной картой устройства бесконтактной оплаты на валидаторах с символом бесконтактной оплаты.

Это означает, что нет необходимости иметь наличные, стоять в очередях, чтобы купить билеты на транспорт, или тратить время на выяснение того, где их купить.

Пилотный проект включает станции Aeroporto, Senhora da Hora, Casa da Música, Trindade of Violeta, а также станции Campanhã, Bolhão, Campo 24 de Agosto, São Bento и Aliados (они находятся на желтой линии или являются общими для линий метро A, B, C и F), а также объединяет автобусы маршрута 500 STCP Praça da Liberdade / Matosinhos (рынок).

Решение было найдено в сотрудничестве с Visa, Andante (система продажи интермодальных билетов для столичного региона Порту, управляемая TIP - Transportes Intermodais do Porto, ACE), REDUNIQ, Card4B, Cybersource и Littlepay.

Каждая поездка стоит два евро и действительна в течение 1 часа 15 минут на метро или автобусе, независимо от количества отправлений в этот период на любой из станций и остановок, упомянутых выше. В STCP каждая поездка также имеет стоимость два евро и действительна в одном направлении между любыми двумя остановками на линии 500, не позволяя пересадки.

Как в Metro, так и в STCP применяется лучшая тарифная политика, при которой клиенту гарантируют, что он никогда не заплатит больше семи евро (дневной билет), независимо от количества поездок в течение дня.

Благодаря этой услуге Порту теперь присоединяется к другим европейским городам, таким как Мадрид, Лондон, Турин и Бонн, которые также предлагают бесконтактные решения.