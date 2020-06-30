Португалия: за соблюдением карантинных мер будет следить GNR

Национальная республиканская гвардия (GNR) накануне объявила, что будет в усиленном режиме следить за соблюдением карантинных мер. По словам представителей службы, им уже неоднократно приходилось сталкиваться с организацией подпольных вечеринок в в городах Grândola, Lagos и Albufeira.

В заявлении GNR говорится, что сотрудники будут патрулировать улицы во всех регионах страны «для проверки соблюдения жителями социальной дистанции, а также предотвращения скоплений людей. Невыполнение приказа GNR может являться преступлением».

Напомним, новый режим административных правонарушений вступил в силу в субботу, 27 июня. Штрафы могут быть наложены на жителей, которые игнорируют масочный режим, употребляют алкоголь или участвуют в шествиях и вечеринках. Размер штрафов варьируется от 100 до 500 евро для физических лиц и от 1000 до 5000 евро для юридических лиц. Учреждения, работающие несанкционировано или с нарушениям норм гигиены, будут принудительно закрывать.

Напомним, до 14 июля в 19 районах Лиссабона были усилены карантинные меры на фоне вспышки заболевания коронавирусом. Жители данных районов разрешено покидать место жительства для похода на работу или для приобретения товаров первой необходимости.