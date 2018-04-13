Португалия: за стабильную работу!

Подчеркивается, однако, что это не пересмотр Трудового кодекса.

Документ, представленный министром труда и социального страхования Виэйра да Силва, включает более десятка мер, которые, в частности, изменяют продолжительность и формы обновления срочных трудовых договоров (contratos a prazo), предусматривают уплату пошлины предприятиями, которые систематически используют найм работников по contratos a prazo и укрепляют права трудящихся.

СРОК

Максимальная продолжительность срочных договоров на определенный срок (contratos a termo certo) снижается с нынешних трех до двух лет. Срок действия срочных договоров на неопределенный срок (contratos a termo incerto) будет составлять не более четырех лет вместо сегодняшних шести.

ОБНОВЛЕНИЯ

Другим важным изменением станут новые ограничения на продление срочных контрактов. До сих пор максимальная продолжительность таких контрактов составляла три года, и их можно было продлить до трех раз. Текущий лимит на три продления (максимум на два года) сохраняется, но правительство намерено обеспечить, чтобы общая продолжительность «продленных» контрактов не превышала срок действия первоначального контракта. К примеру, если срок первого контракта составляет один год, компания может произвести только два продления продолжительностью шесть месяцев.

Цель, согласно источнику в правительстве, заключается в том, чтобы «приблизить практику к духу закона», который предусматривает, что срочные контракты должны оформляться только на период, строго необходимый для удовлетворения компанией временных потребностей в рабочей силе. «Контракты должны быть как можно ближе к временной необходимости», - подчеркивает тот же источник.

МОТИВЫ

Сегодня, как это предусмотрено в законе, компании могут прибегать к найму по срочным договорам, в частности, молодых людей, которые ищут первую работу, и долгосрочных безработных (тех, что стоят на бирже труда более 12 месяцев). Эти мотивы теперь будут изъяты из закона, и будет дозволительно нанимать по краткосрочным контрактам только «весьма» долгосрочных безработных - muito longa duração (более 24 месяцев на бирже), а срок действия контракта будет составлять 24 месяца вместо нынешних 18.

НАЛОГИ И СЕКТОРА

Для каждого сектора устанавливается среднее значение краткосрочного найма, и компаниям, которые превысят его, придется заплатить дополнительный (прогрессивный) налог в размере от 1 до 2%, который будет взиматься с

заработной платы всех работников со срочными договорами. Налог, который пока остается без названия, будет выплачиваться один раз в год и направляться в фонд Segurança Social.

ЛИМИТ

Компании, открывающие новые коммерческие заведения, также должны изменить правила заключения contratos a prazo. До сих пор это было возможно, когда компания насчитывала менее 750 сотрудников, но правительство намерено сократить лимит до 250 сотрудников на компанию. Кроме того, коллективные контракты больше не смогут использоваться для установления квот на срочные контракты: правило - это то, что прописано в законе, и никакое коллективное соглашение не может его «перекрывать».

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ (SUBSÍDIO SOCIAL DE DESEMPREGO)

Гарантийный срок для получения НАЧАЛЬНОГО социального пособия по безработице сокращается с 6 до 4 месяцев в случае, если работники запрашивают эту поддержку вследствие истечения срока contrato a termo.

КОМПЕНСАЦИЯ

В законе будет разъяснено, что даже если стороны согласятся, что contrato a termo не подлежит продлению, право работника на компенсацию по истечении срока действия контракта - остается.

ПОДДЕРЖКА

Правительство усилит поддержку конвертации срочных контрактов в постоянные контракты (contratos sem termo). Усиление и расширение этой поддержки будет временным, чтобы всего лишь побуждать компании производить эти изменения.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА (TRABALHO TEMPORÁRIO)

Количество продлений временных трудовых договоров будет ограничено. Период остается остается прежним - два года, но в течение этих двух лет уже невозможно сделать - для одного и того же работника - 100 или 200 продлений, а в некоторых случаях - и больше, так как существуют и ежедневные контракты.