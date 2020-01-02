Португалия: за сутки GNR задержала 45 пьяных водителей

В первые выходные после рождества национальная гвардия GNR устроила масштабный рейд на дорогах в Португалии. Он проходил с 8 вечера субботы до 8 утра воскресенья. В результате были задержаны 55 человек, большинство из которых, 45 задержанных, сели за руль пьяными. Остальные нарушения закона были связаны с вождением без прав и незаконным оборотом наркотиков.



Сотрудниками GNR были изъяты 140 доз гашиша и 5 доз кокаина. Также за сутки были выявлены 603 нарушения, из которых 204 были превышением скорости, у 101 водителя уровень алкоголя в крови был выше допустимого, 60 человек ездили без техосмотра.



За сутки было зафиксировано 37 различных дорожных происшествий, пострадало 6 человек.