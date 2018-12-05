Португалия: забастовка на железной дороге

Причина - 24-часовая забастовка железнодорожников, назначенная на пятницу, 7 декабря.

В этот день будут отменены поезда по всей стране, во всех секторах услуг.

Забастовка созвана профсоюзами работниками CP, EMEF и Infraestruturas de Portugal (IP), которые выступают за проведение переговоров об улучшении условий труда.

«Мы решили провести эту забастовку в один и тот же день во всех этих трех компаниях, поскольку правительство по-прежнему не отвечает на их общее требование, а именно провести переговоры об улучшении условий труда для своих работников», - заявил агентству Lusa Жозе Мануэл Оливейра, координатор Федерации профсоюзов транспорта и коммуникаций (FECTRANS).

Профсоюзный деятель напомнил, что «правительство не соблюдает даже соглашения, которые оно ранее установило с профсоюзами для разработки переговорного процесса, что привело уже к нескольким забастовкам в течение этого года».

На своем сайте ж/д перевозчикCP сообщает, что «в день 7 декабря не будет предоставляться какой-либо альтернативный транспорт». Также не запланированы минимальные услуги: арбитры Социально-экономического совета (ESC) заключили, что выделять их «нецелесообразно». «Сделанный вывод заключается в том, что, в соответствии с конституционными и правовыми критериями, нецелесообразно предоставлять минимальные услуги, связанные с движением пассажирских составов, поскольку речь идет о кратковременной забастовке, только один день», говорится в постановлении, опубликованном на сайте CP.

Говорится также, что пассажиры, уже имеющие билеты, приобретенные для поездок на Alfa Pendular, Intercional, Interregional, Regional и Celta, при желании смогут полностью возместить общую сумму приобретенного билета или же произвести его повторную валидацию.

«Данные запросы должны быть представлены в билетную кассу или на бланке для контактов в течение 10 дней после окончания забастовки», - уточняет CP.