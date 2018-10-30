Португалия: забастовка на железной дороге

Вторник, 30 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: забастовка на железной дороге

Уведомление опубликовано на сайте ж/д компании Comboios de Portugal (CP).

«В связи с забастовкой, которую профсоюзные организации Infraestruturas de Portugal (IP) - управляющей компании ж/д инфраструктуры - назначили на 31 октября, будут отменены поезда по всей стране. Арбитражным трибуналом не было установлено выполнение минимальных услуг относительно перевозки пассажиров, а также не будут предоставлены альтернативные виды транспорта, - говорится в сообщении. - Клиенты, у которых уже есть билеты, приобретенные на различные маршруты в поездах Alfa Pendular, Intercidades, Inter Regional, Regional и Celta, могут запросить возврат всей стоимости или же бесплатно обменять билет на другую дату. Заявки следует подавать в билетную кассу или путем заполнения формуляра в течение 10 дней после даты окончания забастовки».

Также CP просит извинения за доставленные неудобства и приводит телефон справочной службы для дополнительной информации: 707 210 220 (звонок - платный: 10 евроцентов/мин. + НДС - со стационарного телефона и 25 евроцентов/мин. + НДС- с мобильного телефона).

Координатор Национального профсоюза железнодорожников (SNTSF) Абилиу Кардозу подтвердил, что «во время забастовки не будут циркулировать пассажирские поезда».

Работники Infraestruturas de Portugal (IP) требуют, чтобы руководство компании и правительство выполнили условия коллективного договора и пришли к договоренности относительно регламента продвижения по карьерной лестнице - таковы, собственно, основные мотивы забастовки. «Также работники требуют валоризации заработной платы и разблокирования переговоров с Инспекцией по контролю за условиями труда», - добавляет представитель SNTSF.

 «Минимальные услуги», установленные Арбитражным судом, затрагивают только спасательные поезда и перевозящие опасные вещества, такие как реактивное топливо, уголь и скоропортящиеся продукты.

Предварительное уведомление о забастовке подписали 14 профсоюзных организаций сектора, в том числе, FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, FENTCOP - Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e Obras Públicas, FNSTPS - Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, SINAFE - Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins, SINDEFER - Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia, SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, SINFESE - Sindicato Nacional dos Ferroviários Administrativos Técnicos e de Serviços, SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, SIOFA - Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários, SNAQ - Sindicato Nacional de Quadros Técnicos, SNTSF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário и STF - Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários.

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