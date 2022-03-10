Португалия: забастовка остановит метро Лиссабона утром 11 марта

Metro de Lisboa объявило, что 11 и 18 марта начнет работу в 9:30, исходя из уведомления о забастовке в эти дни, с 5:00 до 9:00.

Профсоюзы, представляющие рабочих Лиссабонского метро, опубликовали уведомление о забастовке 11 и 18 марта с 5 до 9 часов утра.

В основе уведомления о забастовке лежат «неподобающие условия труда, нехватка персонала и неуважительное отношение руководства к рабочим» , - объясняет Анабела Карвалейра из Федерации профсоюзов транспорта и связи (FECTRANS).

В Metropolitano de Lisboa количество пассажиров сократилось на 5,1% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, составив 81,3 миллиона пассажиров.

По сравнению с допандемическим периодом 2019 года снижение спроса соответствует падению на 53,2%, или менее 92,4 млн пассажиров.