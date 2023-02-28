Португалия: забастовка СР идет полным ходом

С 27 февраля по 2 марта идет четырехдневная забастовка , которая повлияла, прежде всего, на движение поездов CP. Однако пассажиры Fertagus также не избегут последствий остановок.

Ожидается, что в указанный период будет курсировать только 25% поездов. Путешествия в конце 26 февраля и рано утром 3 марта также могут быть затронуты.

В случае CP расписание минимального обслуживания распространяется на все типы поездов, от пригородных до Intercidades и Alfa Pendular.

Именно из-за забастовки в IP у Fertagus также будет меньше поездов, курсирующих во вторник и четверг. 25% рейсов планируется осуществлять на поезде, который пересекает мост 25 апреля . Графики минимальных услуг также доступны на официальном сайте перевозчика.

Любой, кто уже приобрел билеты в CP на услуги Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional и Regional, может бесплатно запросить возврат или повторную валидацию билета в кассах компании или заполнив форму.

Забастовки с 27 февраля по 2 марта были объявлены в общей сложности десятью профсоюзами (SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE, SINAFE и SNTSF), которые требуют повышения заработной платы, соответствующего среднему уровню инфляции, зарегистрированному в 2022 года - 7,8%.