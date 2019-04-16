Португалия: забастовка водителей может парализовать аэропорты

Аэропорты Лиссабона и Фару сообщили о возможной критической ситуации из-за нехватки топлива. Прекращение поставок горючего может привести к «нарушению обслуживания». Об этом сообщает агентство Lusa.

По словам представителей аэропортов, из-за забастовки, которую проводят водители-перевозчики опасных грузов, организованной профсоюзом (Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas), в ближайшее время могут начаться «сбои в работе». Какие именно не уточняется. Напомним, забастовка проводится со вчерашнего дня. По данным профсоюза, в ней участвует 100 процентов водителей.



Представители аэропортов рекомендуют клиентам, у которых намечены вылеты в эти дни, связаться с авиакомпанией, чтобы уточнить информацию о рейсе. Также они сообщили, что ситуация будет решена «срочно, силами компетентных органов».