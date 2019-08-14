Португалия: забастовки работников служб реестра и регистрации

В ближайшие недели пройдут ряд забастовок работников служб реестра и регистрации. Стачки повлияют на работу conservatórias и lojas de cidadão. Среди требований бастующих — повышение заработной платы и полная комплектация штата специалистами.



Уведомления о забастовках подали профсоюзы сразу нескольких служб:



Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado. Сотрудники службы будут бастовать 14, 16, 17 августа, а также с 19 по 23 августа.



Associação Sindical dos Conservadores dos Registos. Забастовка работников продлится вплоть до 17 августа.



Sindicato Nacional dos Registos. Работники учреждения прекратят работу с 16 по 26 августа, а также не будут работать 2, 9, 23 и 30 сентября.



Сообщается, что во время забастовок учреждения будут предоставлять положенные по закону минимальные услуги. Такие как выпуск карты Cartão de Cidadão в срочном порядке, заказ и выпуск карты Cartão de Cidadão provisório, заключение браков в том случае, если заявление было подано до забастовки, регистрация свидетельств людей, находящихся в предсмертном состоянии. Также будет возможно обновление Cartão de Cidadão для лиц старше 25 лет, в случае если нет необходимости обновления биометрических данных.



Также жителям Португалии предлагается в качестве альтернативы воспользоваться онлайн услугами на сайте Portal de Serviços Públicos, а также Portal da Justiça. На порталах возможно заполнить заявление на перевыпуск

Cartão de Cidadão в случае утери или кражи, оформить заявление на ее продление, а также записаться на прием к специалисту для оформления различных свидетельств.