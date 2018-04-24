Португалия: задержаны военнослужащие GNR

Вторник, 24 Апрель 2018 Португалия Португалия

Португалия: задержаны военнослужащие GNR

Следствие с 2017 года вел отдел по уголовным расследованиям GNR г. Вила Реал.

В результате четверо мужчин, двое из которых - военнослужащие GNR, были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков и предстанут перед судом.

В рамках операции были изъяты 265 граммов листьев каннабиса, 236 граммов кокаина, 104 г гашиша, 29 граммов метамфетаминов, 5 граммов галлюциногенных грибов и др.

«В ходе расследования, проведенного GNR в муниципалитетах Вила Реал, Вила Пука де Агияр и Авейру, были проведены четыре обыска на дому, в результате которых были задержаны четыре человека в возрасте от 24 до 35 лет, двое из которых - военнослужащие GNR, осуществляющие служебные обязанности в Пезу-да-Регуа (Peso da Régua)», говорится в заявлении.

Сообщается, что один из военнослужащих, 34-летний житель Вила Реал, ранее уже был отстранен от службы из-за неоднакратных проступков.

На этот раз оба военнослужащих будут подвергнуты внутреннему дисциплинарному процессу.

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