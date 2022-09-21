Португалия: задолженность экономики упала до 792,5 млрд евро

Задолженность нефинансового сектора (государственные администрации, компании и частные лица) в июле сократилась на 2,256 млрд евро , до 792,5 млрд евро, сообщил в среду Банк Португалии (BdP).

По данным BdP, задолженность государственного сектора (государственные администрации и государственные компании) сократилась на 1,17 млрд евро, до 356,5 млн евро, а задолженность частного сектора (частные компании и частные лица) сократилась на 1,08 млрд евро, до 435,9 млрд евро.

В государственном секторе снижение «привело, по сути, к сокращению долга до 1,3 млрд евро» . В частном секторе задолженность частных компаний сократилась примерно на 1,4 млрд евро , «в основном перед финансовым сектором и иностранными инвесторами».

С другой стороны, частная задолженность увеличилась на 352 миллиона евро.

В годовом исчислении по сравнению с июлем 2021 года задолженность частных компаний выросла на 2,8% , что соответствует замедлению на 1,2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем.

Что касается общей задолженности физических лиц, то она увеличилась на 4,2% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, что на 0,2 п.п. меньше, чем в июне.