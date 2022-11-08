Португалия: задолженность муниципалитетов выросла впервые за 10 лет

Об этом говорится в Финансовом ежегоднике португальских муниципалитетов.

Согласно документу, общая глобальная ответственность (долг, который должны выплатить муниципалитеты) выросла до 4404 млн евро, а совокупное увеличение в 2021 году составило 89,5 млн евро (+ 2,1%).

Увеличение обязательств произошло в 142 муниципалитетах, при том что в остальных 166 (54%) из 308 муниципалитетов обязательства были сокращены.

Значительную долю в этом долге составило увеличение обязательств местного делового сектора (SEL): 26,5% глобальных обязательств 308 муниципалитетов.

Обязательства коммунальных служб также составили 130,1 млн евро и выросли за прошлый год на 23,9% (+25 млн евро).

Эта задолженность муниципалитетов снижается с 2011 года, а в 2021 году она впервые возрастет.