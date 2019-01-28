Португалия задумалась о лишении Роналду наград

Понедельник, 28 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия задумалась о лишении Роналду наград

В Португалии могут рассмотреть вопрос о лишении футболиста сборной страны Криштиану Роналду государственных наград из-за налоговых преступлений форварда. 

«Закон в этом отношении очень прост. Чиновники, отвечающие за награды, должны рассмотреть вопрос и установить, случилось ли что-то, что повлекло за собой потерю чести», — заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза.

22 января стало известно, что Провинциальный суд Мадрида приговорил португальского футболиста к 23 месяцам заключения условно. Он также обязал спортсмена выплатить денежный штраф, сумма которого превышает 19 миллионов евро. Роналду инкриминировали уклонение от уплаты налогов в его бытность футболистом мадридского «Реала». Португалец задолжал испанской казне 5,7 миллиона евро.

33-летний нападающий обладает тремя государственными наградами. В 2004 году он получил орден Инфанта дона Энрике степени офицера, в 2014-м — орден Инфанта дона Энрике степени великого офицера, а после победы на чемпионате Европы в 2016-м президент страны присвоил форварду орден Заслуг степени командора.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Португалец стал лучшим бомбардиром в истории мадридцев, записав на свой счет 450 голов в 438 матчах. В составе национальной команды форвард становился чемпионом и вице-чемпионом Европы. Он также является лучшим бомбардиром в истории сборной (75 голов).

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