Португалия: зафиксировано рекордное снижение безработицы

Вторник, 20 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: зафиксировано рекордное снижение безработицы

По данным IEFP, число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, в ноябре сократилось на 14,2%.

Согласно данным, опубликованным Институтом занятости и профессионального обучения (IEFP), в ноябре было зарегистрировано на 7598 безработных больше, чем в предыдущем месяце, и на 49 161 человек меньше, чем в ноябре 2021 года.

За ноябрь в службах занятости по стране зарегистрировано 54 348 безработных, что на 7 206 (+15,3%) больше, чем в том же месяце 2021 года, и на 3 768 (+7,4%) больше, чем в октябре.

По данным института, «за снижение зарегистрированной безработицы, по сравнению с тем же месяцем 2021 года, в абсолютном колебании выступают группы лиц в возрасте 25 лет и старше (-44 018), ищущие новую работу ( -45 681) и те, кто подает заявку на 12 месяцев и более (-50 516)».

Что касается безработицы среди молодежи (лица моложе 25 лет), то в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она зарегистрировала цепной рост на 1,2% (+380 молодых людей) и снижение на 13,5% (-5143 молодых человека).

На региональном уровне в ноябре безработица, зарегистрированная в стране, в годовом исчислении снизилась во всех регионах, с акцентом на автономный регион Мадейра (-33,3%) и регион Алгарве (-18,0%).

По отношению к предыдущему месяцу регионы были разделены на снижение (три) и увеличение (четыре) уровня безработицы с наибольшим разбросом в Алгарве (+62,7%).

Наиболее представительными профессиональными группами безработных, зарегистрированных на материке в ноябре, были «неквалифицированные рабочие» (26,6%), «работники в сфере бытовых услуг, охраны и продавцы» (20,5%), «административный персонал» (11,5%) и « специалисты интеллектуальной и научной деятельности» (11,0%).

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