Португалия: загрязнение воздуха в Лиссабоне превысило допустимые нормы

Значения диоксида азота (NO2) - загрязняющего вещества, связанного в основном со сгоранием дизельного топлива - в центре Лиссабона в первые три месяца года существенно превысили европейские и международные нормы.

В период с 1 января по 6 апреля данные станции мониторинга на Авенида-да-Либердаде в Лиссабоне, которые еще подлежат окончательной проверке, указывают на выброс диоксида азота в среднем в размере 48 микрограммов (мкг) на кубический метр (м3).

Помимо превышения международных норм, уровень загрязнения воздуха в португальской столице был на 3 мкг на м3 выше среднего показателя, зарегистрированного в 2022 году.

Если на европейском уровне Рамочная директива по воздуху определяет годовой предел в 40 мкг на м3, то на международном уровне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сократить эти выбросы с 25 мкг на м3 до 10 мкг на м3 до 2030 года.

Измерительные станции в зонах движения, «обычно с более высокими значениями», говорит организация Zero, в Порту (Праса-Са-Карнейру) и Браге, указывают на средние значения примерно 36 и 35 мкг на м3 соответственно в первые три месяца.

Это не первый случай, когда Португалия выходит за рамки европейского законодательства . В 2021 году Европейская комиссия подала иск в Суд Европейского союза против Португалии за превышение годового предельного значения NO2 в Северном Лиссабоне, Порту-Литорал и между районами Дору и Минью.

«Государство не требует от муниципалитетов принятия необходимых мер, и они продемонстрировали бездействие перед лицом проблем с качеством воздуха, которые затрагивают различные районы страны», - говорится в заявлении организации.