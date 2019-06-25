Португалия: закон, запрещающий рекламу вредных продуктов для детей

Вторник, 25 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: закон, запрещающий рекламу вредных продуктов для детей

Она будет запрещена в радиусе 100 метров от мест, где находятся дети.

В ближайшее время вступит в силу закон о запрете рекламы напитков и продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жира в местах, где часто бывают дети. Речь идет о школах, игровых площадках и кинотеатрах. Закон должен был вступить в силу в минувшее воскресенье, однако чиновники заявили, что не успели завершить работу над документов. Несмотря на это, он находится «на завершающей стадии процесса».

Новые правила запрещают рекламу вредных для несовершеннолетних продуктов в радиусе 100 метров от мест, где находятся дети. Кроме того, она будет запрещена в детских телевизионных программах, а также программах на радио, в кинотетрах, веб-сайтах и даже социальных сетях с детским контентом.

Нарушения закона будет караться штрафом в размере от 1750 до 3750 евро для физических лиц, и до 45000 евро для юридических лиц.

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