Португалия: закрытые бары Порту требуют от правительства компенсации

Главная цель ассоциации - потребовать выплаты компенсации барам и клубам, пострадавшим от решения о закрытии сектора.

«Я надеюсь, что на этот раз правительство Португалии возьмет на себя ответственность за прямые расходы и постоянные убытки учреждений, которые были закрыты постановлением правительства», - сказал президент ABZHP Антониу Фонсека.

На встрече с правительством ассоциация намерена «проанализировать текущую ситуацию в секторе и его будущее, которое, как кажется в настоящий момент, будет крайне драматическим».

«На данный момент уже не обсуждается вопрос открытия или не открытия баров. Мы хотим, чтобы правительство заплатило тем, кто был закрыт, и рассказали, чего ожидать в будущем», - сказал Антониу Фонсека, напомнив, что только в Порту есть как минимум 20 клубов, которые не открывались с марта.

Антониу Фонсека подчеркивает, что в связи с развитием пандемии и постоянным введением новых ограничительных мер потери профессионалов в этом секторе умножились, и это не считая неопределенности в отношении сроков открытия баров и клубов.

В октябре 2020 года Ассоциация баров в исторической зоне Порту подала петицию о создании финансовой поддержки со стороны государства для спасения компаний и работников в этом секторе. Документ подписали около 3000 человек.