Португалия закрывает 2021 год на восьмом месте в рейтинге ФИФА

Ранее стало известно, что Португалия останется на этой позиции до конца текущего календарного года, поскольку она не играла ни одного матча после поражения от Сербии.

Аналогичным образом Бельгия (лидер с 2018 года), Бразилия и Франция остаются, соответственно, на первых трех местах.

В топ-10 также входят Англия (4), Аргентина (5), Италия (6), Испания ( 7), Дания (9) и Нидерланды (10).

Среди команд, возглавляемых португальскими тренерами, Польша под руководством Паулу Соузы занимает 27 место, в то время как Южная Корея во главе с Паулу Бенту финиширует в 2021 году на 33 месте, а Египет под руководством Карлоса Кейруша - на 45-м.

Что касается португалоязычных стран, Кабо-Верде - единственная страна в «первой сотне», занимает 73 место, в отличие от Гвинеи-Бисау (106), Мозамбика (118), Анголы 126) и Сан-Томе и Принсипи (189). Макао находится на 182 месте, Восточный Тимор - на 196-м.