Португалия закрывает границы. Для начала на 15 дней

Четверг, 28 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия закрывает границы. Для начала на 15 дней

Министр внутренних дел говорит, что эта мера предназначена «для защиты граждан страны».

Правительство ограничит выезд граждан Португалии за границу в ближайшие пятнадцать дней. В ходе дебатов о продлении чрезвычайного положения министр внутренних дел Эдуардо Кабрита сообщил, что ограничения будут введены не только на авиаперелеты.

«В рамках национальной стратегии правительство примет меры ограничения на выезд за границу в течение следующих 15 дней для граждан страны. Кроме исключительных случаев, в следующие две недели выезды по воздуху, суше или воде для граждан будут ограничены», - заявил Эдуардо Кабрита.

По словам министра внутренних дел, эта мера предназначена «для защиты граждан страны и содействия сокращению заражения, ограничивая пандемию Covid-19».

«Поскольку мы уже ограничили полеты из Великобритании и так же, как мы приостановили полеты в Бразилию, мы будем вносить вклад в европейское решение, которое ограничивает полеты между зонами риска по всему Европейскому Союзу», - подчеркнул министр.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)