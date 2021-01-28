Португалия закрывает границы. Для начала на 15 дней

Правительство ограничит выезд граждан Португалии за границу в ближайшие пятнадцать дней. В ходе дебатов о продлении чрезвычайного положения министр внутренних дел Эдуардо Кабрита сообщил, что ограничения будут введены не только на авиаперелеты.

«В рамках национальной стратегии правительство примет меры ограничения на выезд за границу в течение следующих 15 дней для граждан страны. Кроме исключительных случаев, в следующие две недели выезды по воздуху, суше или воде для граждан будут ограничены», - заявил Эдуардо Кабрита.

По словам министра внутренних дел, эта мера предназначена «для защиты граждан страны и содействия сокращению заражения, ограничивая пандемию Covid-19».

«Поскольку мы уже ограничили полеты из Великобритании и так же, как мы приостановили полеты в Бразилию, мы будем вносить вклад в европейское решение, которое ограничивает полеты между зонами риска по всему Европейскому Союзу», - подчеркнул министр.