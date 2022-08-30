Португалия закупает шесть вертолетов для тушения пожаров

ВВС Португалии сообщают, что они «приобрели шесть средних вертолетов-бомбардировщиков Sikorski UH-60 Black Hawk в рамках открытого тендера, санкционированного Постановлением Совета министров с целью интеграции собственных ресурсов государства в борьбе с сельскими пожарами».

Указывается, что «контракт на приобретение новых ресурсов был подписан 12 августа с подрядной компанией ООО «Ариста Авиасьон Сервисиз».

В ВВС поясняют, что «контракт включает поставку материалов и инструментов, техническое обслуживание до 2026 года и обучение шести пилотов и 21 механика», и сообщают, что первые две единицы оборудования будут поставлены в первом квартале 2023 года.

«Это приобретение финансируется примерно на 81% за счет средств сообщества в рамках Плана восстановления и устойчивости (PRR)», - говорится в сообщении.

Эта модель вертолета «позволяет перевозить группу из 12 пожарных и их оборудование с автономностью около 150 минут при сбросе воды».

«Он способен перевозить до 2950 литров воды за один рейс», - заключают ВВС.