Португалия закупит 22 млн доз вакцины против Covid-19

Среда, 02 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия закупит 22 млн доз вакцины против Covid-19

Это позволит сделать прививку всему населению уже в следующем году (две дозы на человека).

Первые дозы будут доставлены в январе, и сначала ожидается прибытие препарата производства Pfizer, а затем Moderna.

Прибытие вакцин в страну будет поэтапным, а план вакцинации, которая будет бесплатной, должен продлиться до лета.

В сентябре 2020 года Infarmed уже подтвердил, что к концу октября намеревается подписать пять контрактов с фармацевтической промышленностью на поставку вакцин против Covid-19 в дополнение к тому, что уже было подписано с AstraZeneca.

Сообщается, что закончена третья фаза клинических испытаний, эффективность вакцины превышает 94% и она не вызывает серьезных побочных эффектов.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)