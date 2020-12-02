Португалия закупит 22 млн доз вакцины против Covid-19

Первые дозы будут доставлены в январе, и сначала ожидается прибытие препарата производства Pfizer, а затем Moderna.

Прибытие вакцин в страну будет поэтапным, а план вакцинации, которая будет бесплатной, должен продлиться до лета.

В сентябре 2020 года Infarmed уже подтвердил, что к концу октября намеревается подписать пять контрактов с фармацевтической промышленностью на поставку вакцин против Covid-19 в дополнение к тому, что уже было подписано с AstraZeneca.

Сообщается, что закончена третья фаза клинических испытаний, эффективность вакцины превышает 94% и она не вызывает серьезных побочных эффектов.