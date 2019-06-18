Португалия: закупка новых муниципальных автомобилей в Алгарве
Совет Лагоса инвестирует 1,5 миллиона евро в закупку новых автомобилей в Алгарве.
Муниципальный автомобильный парк Алгарве будет значительно обновлен.
Мера оправдана возрастом текущего парка и фактом, что есть новые юридические требования для эксплуатации некоторых типов транспортных средств. Новые транспортные средства будут использоваться для перевозки пассажиров по городу, а также сотрудников различных городских служб. Также будут закуплены микроавтобусы для обслуживания большего количества сельских районов Лагоса, а также новые мусоровозы большой вместимости, пишет ТАСС.