Португалия: закупка новых муниципальных автомобилей в Алгарве

Муниципальный автомобильный парк Алгарве будет значительно обновлен.

Мера оправдана возрастом текущего парка и фактом, что есть новые юридические требования для эксплуатации некоторых типов транспортных средств. Новые транспортные средства будут использоваться для перевозки пассажиров по городу, а также сотрудников различных городских служб. Также будут закуплены микроавтобусы для обслуживания большего количества сельских районов Лагоса, а также новые мусоровозы большой вместимости, пишет ТАСС.