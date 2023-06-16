Португалия: замок Сан-Жоржи - на 4 месте в Европе

Исследование, проведенное Casago с использованием распознавания лиц, поставило португальскую туристическую достопримечательность Каштелу-де-Сан-Жоржи на 4 место в рейтинге «счастья».

Casago составил список десяти лучших туристических направлений из 100 разных стран на TripAdvisor.

Затем с помощью Instagram и технологии распознавания лиц был получен рейтинг «счастья» от 0 до 100, и из этих результатов были определены самые популярные туристические направления в мире.

В результате Каштелу-де-Сан-Жоржи занял 4 место в Европе, уступив скалам Мохар в Ирландии и Церкви Наших Спасителей в Дании.

Каштелу-де-Сан-Жоржи - это исторический замок, возвышающийся над Лиссабоном с холма, на котором было множество укреплений, занятых римлянами, маврами, финикийцами и карфагенянами, которые в конечном итоге были завоеваны португальцами в 1147 году.

Заселение людьми восходит к 8 веку до нашей эры. Этот замок ежегодно посещают два миллиона человек, и многие из них улыбаются, как сообщает Casago.