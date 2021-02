Португалия занимает 18 место в европейском рейтинге свобод

Для оценки учитывались гражданские, политические и экономические свободы. Португалия на 18 месте, но с разным относительным положением по каждой оси свобод.

Индекс является результатом составления основных международных индексов свободы, включая исследования The Economist Intelligence Unit, Institute of Economics and Peace, The Heritage Foundation, Reporters Without Frontiers и других.

К странам ЕС были также добавлены Великобритания, Швейцария, Норвегия и Исландия, говорится в методологическом пояснении.

По гражданским свободам Португалия заняла 11 место, показав лучший результат в Южной Европе. По политическим свободам страна расположилась немного ниже, заняв 15 место. Однако Португалия показала себя как одна из наименее экономически свободных экономик Европы, занимая 26-е место.

Первое место как самая свободная страна заняла Дания, за ней следуют Швеция, Финляндия и Швейцария. На последнем месте расположилась Венгрия как наименее свободная страна в Европе.