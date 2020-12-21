Португалия занимает 21 место в мире по уровню жизни

При этом Португалия имеет меньшие показатели по параметрам доступа к базовому и высшему образованию.

Согласно Индексу социального прогресса 2020, опубликованному консалтинговой компанией Deloitte, Португалия опустилась на три позиции и стала 21 страной в мире с лучшими показателями для жизни.

Португалия имеет высокие показатели качества окружающей среды и личных прав, где она занимает пятое и девятое место соответственно.

С другой стороны, она демонстрирует более низкие показатели по параметрам доступа к базовому образованию (59 место) и доступа к высшему образованию (41 место).

Отмечается, что у Португалии низкий уровень инклюзивности из-за «неравенства доступа к власти у разных социальных групп» и «дискриминации и насилию в отношении меньшинств».

Ближайшие соседи Португалии в рейтинге - Франция, Испания и Великобритания (немного выше), а ниже идут Словения, США, Италия, Израиль и Сингапур.

В рейтинге из 163 стран лидирует Норвегия, за ней следуют Дания, Финляндия, Новая Зеландия и Швеция.

Индекс социального прогресса анализирует 50 показателей, включая питание, жилье, безопасность, образование, здоровье, а также права человека и инклюзивность.