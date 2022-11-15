Португалия занимает пятое место по риску энергетической бедности

Вторник, 15 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия занимает пятое место по риску энергетической бедности

Португалия является пятой страной ЕС, подверженной наибольшему риску энергетической бедности, согласно данным Европейской Комиссии.

В осенних макроэкономических прогнозах сообщество исполнительной власти размышляет о том, как высокий уровень инфляции и резкий рост цен на энергоносители повлияли на риск энергетической бедности.

Португалия занимает пятое место среди стран ЕС, ее опережают только Литва, Хорватия, Латвия и Румыния - с учетом уже существовавшего уровня энергетической бедности и ожидаемого его увеличения в текущей ситуации.

«Можно количественно оценить влияние роста цен на энергоносители и потребительских цен на энергетическую бедность, которая определяется как ситуация, в которой домохозяйства не имеют доступа к основным энергетическим услугам», при этом «увеличение энергетической бедности происходит на фоне роста стоимости жизни», - утверждает Европейская комиссия в документе.

По этой причине можно также «сделать вывод об увеличении финансовых трудностей в связи с ростом цен на энергию».

В главе, касающейся Португалии, сообщество подчеркивает, что «меры фискальной политики, направленные на смягчение воздействия высоких цен на энергоносители, а именно в форме поддержки доходов и снижения косвенных налогов как для семей, так и для компаний, как ожидается, повлекут бюджетные расходы в размере 2,1% ВВП в 2022 году».

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