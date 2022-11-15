Португалия занимает пятое место по риску энергетической бедности

В осенних макроэкономических прогнозах сообщество исполнительной власти размышляет о том, как высокий уровень инфляции и резкий рост цен на энергоносители повлияли на риск энергетической бедности.

Португалия занимает пятое место среди стран ЕС, ее опережают только Литва, Хорватия, Латвия и Румыния - с учетом уже существовавшего уровня энергетической бедности и ожидаемого его увеличения в текущей ситуации.

«Можно количественно оценить влияние роста цен на энергоносители и потребительских цен на энергетическую бедность, которая определяется как ситуация, в которой домохозяйства не имеют доступа к основным энергетическим услугам», при этом «увеличение энергетической бедности происходит на фоне роста стоимости жизни», - утверждает Европейская комиссия в документе.

По этой причине можно также «сделать вывод об увеличении финансовых трудностей в связи с ростом цен на энергию».

В главе, касающейся Португалии, сообщество подчеркивает, что «меры фискальной политики, направленные на смягчение воздействия высоких цен на энергоносители, а именно в форме поддержки доходов и снижения косвенных налогов как для семей, так и для компаний, как ожидается, повлекут бюджетные расходы в размере 2,1% ВВП в 2022 году».