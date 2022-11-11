Португалия занимает второе место по числу женщин-изобретателей

По данным IEP, после Латвии (30,6%), Португалия (26,8%) является страной с самым высоким показателем женщин-изобретателей среди 34 стран.

В таблице также фигурируют Германия и Люксембург (10,0%), Лихтенштейн (9,6%) и Австрия (8,0%).

Данные основаны на регистрации патентов, сделанной в институте.

В случае Португалии 26,8% патентных заявок были поданы женщинами, что в два раза превышает средний европейский показатель.

При этом университеты и государственные исследовательские центры лидируют по числу женщин-изобретателей (36%, почти в два раза больше, чем в среднем по Европе).

Данные показывают, что химия является областью с наибольшим числом женщин-изобретателей (42,3% в Португалии и 22,4% в Европе), а в машиностроении - меньше всего (13,4% в Португалии и 5,2% в Европе).

По данным IEP, доля женщин-изобретателей в Европе (13,2%) выше, чем в Японии (9,5%), но ниже, чем в Южной Корее (28,3%), Китае (26,8%) и США (15,0%).

В своем заявлении президент IEP Антониу Кампинуш подчеркивает прогресс, достигнутый в направлении более широкого вовлечения женщин в области патентов, но признает, что еще многое предстоит сделать.

«Продвижение женщин в науке и инновациях остается серьезной проблемой для Европы, и все же это ключевой фактор ее будущей устойчивости и конкурентоспособности», - заявил он.