Португалия заняла 17-е место в мире по популярности среди туристов

Среда, 07 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия заняла 17-е место в мире по популярности среди туристов

Португалия заняла 17-е место в мире по популярности среди туристов, приняв в прошлом году около 23 миллионов иностранных туристов.

По данным Всемирной туристической организации, опубликованным на этой неделе, число туристов, побывавших в Португалии, с 2016 года увеличилось на 25 процентов и Португалия стала страной, которая заняла пятое место  в мире по динамике роста числа туристов. 

Список самых популярных туристических направлений возглавила Испания, Португалия находится чуть впереди Канады, пишет ТАСС.

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