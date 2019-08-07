Португалия заняла 17-е место в мире по популярности среди туристов

По данным Всемирной туристической организации, опубликованным на этой неделе, число туристов, побывавших в Португалии, с 2016 года увеличилось на 25 процентов и Португалия стала страной, которая заняла пятое место в мире по динамике роста числа туристов.

Список самых популярных туристических направлений возглавила Испания, Португалия находится чуть впереди Канады, пишет ТАСС.