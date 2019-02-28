Португалия заняла 22-е место в мировом "рейтинге здоровья"

Четверг, 28 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия заняла 22-е место в мировом

Португалия заняла 22-е место в рейтинге самых здоровых стран мира, составленном на этой неделе журналистами издания Bloomberg.

Испания обошла Италию, занявшую второе место в мире, и стала самой здоровой страной в мире, а соседняя Португалия заняла 22-е место.

Издание Bloomberg в рамках своего рейтинга «Самый здоровый страновой индекс» за 2019 год, оценила ситуацию со здоровьем людей в 169 странах, учитывая основные факторы, влияющие на общее состояние здоровья людей и продолжительность жизни, пишет ТАСС.

Португалия опередила в итоге многие развитые страны, такие, как Германия и США. Великобритания заняла 19-е место, а Ирландия - 20-е.

Журналисты агенства Bloomberg составили данный рейтинг на основе данным Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. 

Белорусь заняла в рейтинге 81-е место, Украина - 93-е, Россия - 95-е

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