Португалия заняла 24-е место в Working Millennial Index

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия заняла 24-е место в Working Millennial Index

Португальской молодежи, судя по всему, грех жаловаться на невозможность нахождения первой работы.

Так как страна занимает довольно высокое место в рейтинге лучших стран мира для работы молодых людей.

Согласно данным индекса Working Millennial Index, Португалия занимает 24-е место в списке стран мира по легкости нахождения работы "миллениалами", то есть людьми, рожденными в 2000-х годах, пишет ТАСС.

На первом месте в рейтинге лучших стран для жизни и работы молодежи, составленном компанией Silver Swan Recruitment, оказалась Германия, за которой следуют Новая Зеландия, Австралия, Канада и Швеция. Россия находится на 32-м месте, Молдова на 41-м, Казахстан - на 57-м

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