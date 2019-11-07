Португалия заняла 24-е место в Working Millennial Index

Так как страна занимает довольно высокое место в рейтинге лучших стран мира для работы молодых людей.

Согласно данным индекса Working Millennial Index, Португалия занимает 24-е место в списке стран мира по легкости нахождения работы "миллениалами", то есть людьми, рожденными в 2000-х годах, пишет ТАСС.

На первом месте в рейтинге лучших стран для жизни и работы молодежи, составленном компанией Silver Swan Recruitment, оказалась Германия, за которой следуют Новая Зеландия, Австралия, Канада и Швеция. Россия находится на 32-м месте, Молдова на 41-м, Казахстан - на 57-м