Португалия заняла 26 место по сохранению океанов

Первое место в списке занимает Великобритания с результатом 7,83 балла, возглавляющая «десятку лучших».

Группа, в которую включена Португалия с оценкой 4,94, состоит из 20 стран, которые имеют «средние баллы» и отличаются «глобальным прогрессом в обеспечении устойчивости океана», но с большими расхождениями между баллами по каждому компоненту.

По оценке МТИ, Португалия имеет самый высокий балл по морской деятельности (40) и самый низкий по регулятивной политике (17). В области технологических инноваций, столпе, составляющем половину конечной оценки, Португалия набрала 25 баллов, а в океанической среде - 30.

МТИ объяснил неравномерность результатов различиями в согласованности «усилий морской промышленности, правительств и сообществ, занимающихся сохранением природы».

В конце списка из 66 стран находятся государства, которые медленно и неравномерно продвигаются в деле защиты океанов, не инвестируют или не имеют научных ресурсов, чтобы сделать ставку на так называемые голубые технологии.

«Голубая технология» означает технологии и технологические процессы, используемые в различных контекстах для «смягчения последствий изменения климата или восстановления здоровья морских экосистем».