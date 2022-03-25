Португалия заняла 26 место по сохранению океанов

Пятница, 25 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия заняла 26 место по сохранению океанов

Таков вердикт «голубого технологического барометра», подготовленного американским университетом Массачусетского технологического института.

Первое место в списке занимает Великобритания с результатом 7,83 балла, возглавляющая «десятку лучших».

Группа, в которую включена Португалия с оценкой 4,94, состоит из 20 стран, которые имеют «средние баллы» и отличаются «глобальным прогрессом в обеспечении устойчивости океана», но с большими расхождениями между баллами по каждому компоненту.

По оценке МТИ, Португалия имеет самый высокий балл по морской деятельности (40) и самый низкий по регулятивной политике (17). В области технологических инноваций, столпе, составляющем половину конечной оценки, Португалия набрала 25 баллов, а в океанической среде - 30.

МТИ объяснил неравномерность результатов различиями в согласованности «усилий морской промышленности, правительств и сообществ, занимающихся сохранением природы».

В конце списка из 66 стран находятся государства, которые медленно и неравномерно продвигаются в деле защиты океанов, не инвестируют или не имеют научных ресурсов, чтобы сделать ставку на так называемые голубые технологии.

«Голубая технология» означает технологии и технологические процессы, используемые в различных контекстах для «смягчения последствий изменения климата или восстановления здоровья морских экосистем».

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