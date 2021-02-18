Португалия заняла 40 место в мировом рейтинге электронной коммерции

В 2020 году Португалия поднялась до 40 места в рейтинге электронной торговли Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD).

Исследование показало, что Интернет используют 75% португальцев, из которых 51% совершают покупки в сети.

Согласно данным, опубликованным организацией, Европа «остается регионом, наиболее подготовленным для электронной коммерции», недаром на первом месте в рейтинге идет Швейцария, а на втором - Нидерланды.

По данным исследования, два крупнейших рынка электронной коммерции в мире, Китай и США, занимают 55 и 12 места соответственно: несмотря на то, что они лидируют по абсолютным значениям в секторе, проигрывают в относительных показателях.

Аналитики подчеркивают, что различия по странам в электронной торговле остается огромным. «Даже среди стран G20 процент людей, покупающих в Интернете, колеблется от 3% в Индии до 87% в Великобритании», - говорят исследователи.

Рейтинг охватывает 152 страны мира. Сектор электронной коммерции оценивается в 4,4 триллиона долларов (3 600 млрд евро) во всем мире, увеличившись на 7% по сравнению с 2019 годом.