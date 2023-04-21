Португалия заняла третье место в ЕС по сокращению госдолга

Пятница, 21 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия заняла третье место в ЕС по сокращению госдолга

При этом она остается в тройке стран с самым большим долгом по отношению к ВВП с показателем 113,9%, сообщает Евростат.

Португалия зафиксировала третье по величине падение коэффициента государственного долга среди стран Европейского союза (ЕС) в 2022 году.

Однако, даже при снижении коэффициента государственного долга до 113,9%, он остается третьим по величине среди государств-членов, свидетельствуют данные Евростата, опубликованные 21 апреля.

Падение коэффициента государственного долга Португалии составило 11,5 процента (п. п.) в 2022 году, что является третьим по величине показателем.

Несмотря на значительное сокращение, Португалия по-прежнему занимает третье место в ЕС по размеру долга.

Она уступает только Греции с показателем 171,3% и Италии, у которой задолженность составляет 144,4%.

После Португалии (113,9%) идут Испания (113,2%), Франция (111,6%) и Бельгия (105,1%).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)