Португалия заняла третье место в ЕС по сокращению госдолга

Португалия зафиксировала третье по величине падение коэффициента государственного долга среди стран Европейского союза (ЕС) в 2022 году.

Однако, даже при снижении коэффициента государственного долга до 113,9%, он остается третьим по величине среди государств-членов, свидетельствуют данные Евростата, опубликованные 21 апреля.

Падение коэффициента государственного долга Португалии составило 11,5 процента (п. п.) в 2022 году, что является третьим по величине показателем.

Несмотря на значительное сокращение, Португалия по-прежнему занимает третье место в ЕС по размеру долга.

Она уступает только Греции с показателем 171,3% и Италии, у которой задолженность составляет 144,4%.

После Португалии (113,9%) идут Испания (113,2%), Франция (111,6%) и Бельгия (105,1%).