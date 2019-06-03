Португалия заняла второе место в ЕС по уровня занятости имигрантов

К такому выводу можно прийти, проанализировав данные Евростата, опубликованные на этой неделе.

Согласно этим данным, Португалия заняла второе место в ЕС по уровня занятости граждан, приехавших из других стран Евросоюза (84%). По данным прошлого года она также заняла шестое место в ЕС по уровню трудоустройства людей, приехавших в страну из-за предело ЕС (76%), пишет ТАСС.

Европейское статистическое управление заявило, что в Великобритании самый высокий уровень занятости среди людей из других стран ЕС (86%), затем следуют Португалия (84%), Швеция (83%), Мальта (81%) и Германия (80%). Напротив, в Греции был самый низкий уровень занятости среди людей, родившихся в другой стране ЕС (55%), и в Бельгии - среди людей, родившихся за пределами ЕС (54%).