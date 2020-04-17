Португалия: записать ребенка в детсад и школу можно будет онлайн

Записать ребенка в детский сад и базовые учебные заведения (pré-primário и ensino básico) с начала мая можно будет через интернет. При этом, власти настоятельно рекомендуют устраивать ребенка в сад или школу через электронную систему записи.

В соответствии с законом № 14-G / 2020, опубликованным в государственной газете Diário da República, регистрация будет открыта ​​в период с 4 мая по 30 июня.

В документе прописаны общие правила дистанционного обучения, а также говорится о рекомендации воспользоваться для записи специальным сайтом portaldasmatriculas.edu.gov.pt. Для регистрации необходимы данные документа идентификации (например, cartão de cidadão) и получение кода верификации с помощью мобильного телефона. Также для регистрации можно воспользоваться учетными данными Portal das Finanças.

Сообщается, что списки учащихся будут опубликованы с 24 по 30 июля. Через 15 дней после публикации списков будут сформированы классы.