Португалия: записи в SEF приостановлены на неопределенное время

В миграционной службе SEF распределены последние оставшиеся записи к инспекторам среди заявителей на продление резиденции и на воссоединение семьи. При этом в службе до сих пор не могут сказать когда именно снова появится возможность оформить запись к инспекторам на 2020 год. Об этом сообщает издание Público и Jornal de Notícias.

На данный момент календарь записей в SEF на 2019 год полностью заполнен. По словам представителей службы, проблема «связана с нехваткой персонала» и имеет хронический характер.

При этом, несмотря на нехватку инспекторов, большое число сотрудников SEF в этом году были направлены на «усиление» в аэропорты Фару, Лиссабона и Порту. Среди других причин сложившейся ситуации называют плохое техническое оснащение службы.

Тем временем, в SEF сообщают, что «работают над принятием мер, которые увеличат пропускную способность службы», а график вакансий будет опубликован в ближайшее время.