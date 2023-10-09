Португалия: заполняемость номеров в Алгарве приближается к рекорду

Согласно предварительным данным, предоставленным Ассоциацией отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA) в сводке ежемесячного развития активности в секторе, рекорд на 3,1% ниже среднего значения заполняемости в сентябре 2019 года.

По данным бизнес-ассоциации, наибольший вклад в рост внесли британский рынок (+2,4 п.п.), немецкий (+2 п.п.) и ирландский (+1 п.п.).

По данным AHETA, средняя продолжительность пребывания в единицах размещения составила 4,3 ночи, что идентично показателю в том же месяце 2022 года.

В сентябре самая продолжительная средняя продолжительность пребывания была на рынке Нидерландов - 5,9 ночи, за ней следовала Ирландия - 5,3 ночи.

По географическим регионам наибольший рост по сравнению с тем же периодом прошлого года произошел в районах Монте-Горду/Вила-Реал-де-Санту-Антониу (+9 пп), Фару/Ольяо (+6 пп) и Карвоейру/Армасао-де-Пера (+9 пп).