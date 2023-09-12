Португалия: заполняемость отелей Алгарве ниже прошлогодней

Согласно предварительным данным, предоставленным Ассоциацией отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA) в сводке ежемесячного развития активности в секторе, этот показатель на 3% ниже средней заполняемости 2019 года.

По данным бизнес-ассоциации, наибольший вклад в спад внесли рынки Нидерландов, Испании, Франции и Германии.

Рынки Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Канады и Дании, напротив, продемонстрировали наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя продолжительность пребывания составила 5,1 ночи, что представляет собой снижение на 1,7% по сравнению с 2019 годом.

По географическим регионам наибольший рост по сравнению с 2019 годом произошел в районах Лагуш/Сагреш (+ 3,4 пп), Лагоа/Силвеш (+1,2 п.п.) и Портимао/Моншике (+0,3 п.п.).

Основное снижение произошло в Монте-Гордо/Вила-Реал-де-Санту-Антониу (-3,8 пп), Албуфейре (-3,9 пп) и Лоуле (-3,3 пп).