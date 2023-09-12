Португалия: заполняемость отелей Алгарве ниже прошлогодней
В августе зафиксирован средний уровень заполняемости номера на уровне 89,9%, что на 2,3 процентных пункта меньше, чем год назад.
Согласно предварительным данным, предоставленным Ассоциацией отелей и туристических предприятий Алгарве (AHETA) в сводке ежемесячного развития активности в секторе, этот показатель на 3% ниже средней заполняемости 2019 года.
По данным бизнес-ассоциации, наибольший вклад в спад внесли рынки Нидерландов, Испании, Франции и Германии.
Рынки Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Канады и Дании, напротив, продемонстрировали наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя продолжительность пребывания составила 5,1 ночи, что представляет собой снижение на 1,7% по сравнению с 2019 годом.
По географическим регионам наибольший рост по сравнению с 2019 годом произошел в районах Лагуш/Сагреш (+ 3,4 пп), Лагоа/Силвеш (+1,2 п.п.) и Портимао/Моншике (+0,3 п.п.).
Основное снижение произошло в Монте-Гордо/Вила-Реал-де-Санту-Антониу (-3,8 пп), Албуфейре (-3,9 пп) и Лоуле (-3,3 пп).