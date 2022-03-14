Португалия: заправка 50-литрового бака стоит 8 процентов от средней зарплаты

Понедельник, 14 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: заправка 50-литрового бака стоит 8 процентов от средней зарплаты

Португалия входит в число стран Европейского Союза с более высоким уровнем трудностей при заправке автомобиля.

Португалец, получающий среднюю по стране чистую зарплату (1200 евро), тратит 8% месячного дохода на заправку 50-литрового бака дизельного топлива или бензина (95,85 евро и 90,6 евро соответственно).

Рост цен стал особенно заметен за последние две недели, после начала российско-украинского конфликта. В Греции, Чехии, Болгарии, Румынии, Хорватии, Латвии, Литве и Венгрии уровень трудностей при заправке машины такой же или даже выше, чем в Португалии.

На Кипре, Мальте и в Словении, странах со средней чистой заработной платой, аналогичной Португалии, коэффициент затрат составляет 4% в первых двух и 6% во второй.

В Португалии, применяя расчет к минимальной заработной плате (705 евро брутто), уровень затрат возрастает до 12,5%. Если вам нужно дважды в месяц заправить бак автомобиля, 25% зарплаты уйдет на топливо.

Согласно суммам, взимаемым 7 марта, для возможности сравнения с другими государствами-членами Европейского Союза стоимость 50-литрового бака варьируется от минимальной в Венгрии в 61 евро до максимальной в Германии в 103 евро или Швеции - 119 евро.

Однако в самых богатых странах ЕС уровень затрат по сравнению с заработной платой составляет 4%, даже если стоимость топлива вдвое превышает португальскую.

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